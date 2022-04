Der Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU) schlägt vor, das staatliche Lingemann-Gymnasium in Heiligenstadt zu erweitern. Die Räume dafür will er ausgerechnet in der katholischen Bergschule finden, die zum Schuljahr 2025/26 in Leinefelde ihren neuen Standort einweihen möchte.

Nicht jeder, so Henning, der jetzt noch die Bergschule in Heiligenstadt besucht, sei gewillt, an den neuen Standort zu wechseln. Für diese Kinder und alle zukünftigen Schülerinnen und Schüler müsse es eine Lösung geben. Der Plan von Henning sieht deshalb vor, jede Klassenstufe im Lingemann-Gymnasium mit jeweils einer Klasse zu erweitern.