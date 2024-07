Das Thüringer Landesverwaltungsamt hatte eine Variante mit Schacht in Bernterode-Schacht und Produktion in Leinefelde favorisiert. Landrat Matthias Jendricke (SPD) sprach sich ebenfalls für den Schacht in Bernterode-Schacht aus, die Weiterverarbeitung solle jedoch in Sollstedt stattfinden. Auch Babette Winter von Südharz Kali ist für diese Variante offen, weil dort bereits ein Schienenanschluss vorliegt. Jedoch müsste auch das noch von den Raumplanern geprüft werden.