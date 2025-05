Bernd Ehbrecht ist ein Macher. Nach der Wende übernahm der heute 68-Jährige mit einigen Kollegen die daniederliegende Brauerei Neunspringe in Leinefelde-Worbis , baute den Laden auf und führte ihn zum Erfolg. Geweckt während einer Reise in die schottischen Highlands, begann sich Ehbrecht privat für Whisky zu begeistern .

Auch um der Brauerei noch ein weiteres Standbein zu geben, gründete er die Spirituosen-Manufaktur "Number Nine" - mit der Produktion von Whisky, Gin und Rum. "Warum Malt-Whisky? Weil Malt-Whisky aus Gerstenmalz gemacht wird. Wie Bier. Große Teile der Infrastruktur waren also schon da, ich brauchte nur Brennblasen zu kaufen", erklärt der Geschäftsführer. Heute lagern auf dem Gelände 250.000 Liter Whisky und jede Woche produziert das Team Hunderte Liter neues Destillat.

Der Name des Whiskys verweist auf die neun Quellen, die der Brauerei ihren Namen gaben und deren Wasser für die Herstellung genutzt wird. Der "THE NINE SPRINGS" ist ein Single Malt mit 53,7 % Vol. und zeichnet sich durch eine süße, malzige Note aus. Im Gegensatz zu vielen kommerziellen Whiskys wird er nicht kühl gefiltert, was ihm eine besondere Vollmundigkeit verleiht. Für die Reifung würden verschiedene "vorbelegte" Fässer verwendet, sagt Ehbrecht.