In Thüringen sind gleich zwei Betrüger einem Polizisten ins Netz gegangen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wollten ein Mann und eine Frau am Mittwoch überteuerte Lexika an arglose Kunde verkaufen. Der von ihnen angesprochene Bewohner eines Hauses in Ferna im Eichsfeld war jedoch ein Polizist - der die Betrugsmasche bereits kannte.