Im Mai, Juni und Juli wollen weitere hunderte Mädchen und Jungen das Sakrament der Erstkommunion erhalten; wegen der Corona-Pandemie ist die Zahl der Gottesdienstbesucher stark eingeschränkt. Deswegen kann die Erstkommunion wie im Vorjahr nur später oder in Etappen gefeiert werden.

In der Pfarrkirche von Birkungen bei Leinefelde haben heute zwei Messen stattgefunden. Erst vier und danach fünf Drittklässler haben im Beisein ihrer Eltern, Großeltern, Geschwister und Paten das Sakrament der Erstkommunion erhalten. In dunklen Anzeigen, weißen Kleidern und weißen Kerzen in der Hand sind sie vor den Altar gezogen. Pfarrer Karl-Josef Wagenführ hat fast alle Kinder auch schon vor neun Jahren getauft. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Rund 1.000 Kinder feiern Erstkommunion

Schon beim Einmarsch achteten Paul, Levi, Noah und Finn auf Abstand. Im zweiten Durchgang wurden Jacob, Melanie, Eusebia, Ole und Andre willkommen geheißen. Nach einer Vorstellungsrunde und viel Musik von der Orgel und vom Band hat Pfarrer Karl-Josef Wagenführ das Brot des Herrn verteilt; die Mädchen und Jungen in der Gemeinschaft begrüßt.

"Auch wenn es im Moment nicht einfach ist, Gott will bei uns sein", sagte Wagenführ. Wie Gott Noah den Regenbogen geschenkt habe, erhalten die Kinder das heilige Brot. Der Pfarrer verglich es mit einem Regenbogen: Wenn die Farben leuchten, geht das Herz auf. So soll es auch bei den Mädchen und Jungen sein - wenn sie nunmehr in Gottes Nähe sind.

Alle neun Drittklässler haben sich in ihren Fürbitten gewünscht, wieder alle zusammen feiern zu können, gut zueinander zu sein, kein Corona zu bekommen und alle Tiere mit Respekt zu behandeln. In Pandemie-Zeiten müsse zwar aufs Umarmen und um den Hals fallen verzichtet werden, dafür sei aber Zuwenden und Zuzwinkern beraubt, so Wagenführ.

Fast alle Kinder habe er auch vor knapp neun Jahren getauft. Mehr als 1.300 Mädchen und Jungen sind 2012 im Bistum Erfurt getauft worden, sagte Sprecher Peter Weidemann. Davon rund 1.000 feiern traditionelle die Erstkommunion. Wann in diesem Jahr legt jede Gemeinde selbst fest. Während der Messe musste auch die Anstandsregeln eingehalten werden. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Eine Messe in Leinefelde

Am Weißen Sonntag gehen im Eichsfeld mit überwiegend katholischer Bevölkerung normalerweise hunderte Mädchen und Jungen an den Tisch des Herrn. In diesem Jahr sind wegen Corona fast alle Termine abgesagt worden. Außer in Birkungen ist am Sonntag auch in Hüpstedt mit sieben Jungen und Mädchen gefeiert worden.

In der Maria-Magdalena-Kirche in Leinefelde gab es nur eine Messe mit zwei Erstkommunionen. Die Cousins Junes und Simon standen zusammen vor dem Altar; eine Band hat die Messe mit 25 Besuchern musikalisch begleitet. Bis zu den Sommerferien wollen im Pfarrbereich Leinefelde insgesamt 65 Erstkommunionkinder in Etappen das Brot des Herrn empfangen; im Pfarrbereich Hüpstedt/Beberstedt 28 Mädchen und Jungen und in Dingelstädt 60.