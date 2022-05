Leinefelde-Worbis Bombendrohung löst Polizeieinsatz an Schule aus

Mit Sprengstoffspürhunden hat die Thüringer Polizei am Montag eine Regelschule in Leinefelde im Eichsfeld durchsucht. In einer E-Mail wurde mit einer Bombe im Sekretariat gedroht. Die Schule wurde vorübergehend geräumt.