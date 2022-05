Nach einer Bombendrohung ist am Montagmorgen eine Regelschule in Leinefelde im Eichsfeld geräumt worden. Die Droh-Mail sei über die dienstliche Mailadresse einer Lehrerin eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

In der Nachricht habe der Absender bessere Noten gefordert, sonst werde die Schule in Flammen aufgehen oder eine Bombe im Sekretariat landen. Daraufhin seien die öffentlich zugänglichen Räume der Johann Carl Fuhlrott-Schule geräumt worden, so die Sprecherin.

Namensgleiche Lehrerin in Ostthüringen befragt

Laut Polizei wurde die Schule auch mit Sprengstoffspürhunden durchsucht. Auch die Kriminalpolizei war im Einsatz. Da nichts gefunden wurde, konnte der Schulbetrieb am Mittag wieder aufgenommen werden.

Wegen der Droh-Mail ermittelt die Polizei inzwischen auch am Leuchtenburg-Gymnasium in Kahla im Saale-Holzland-Kreis. Dort wurde den Angaben zufolge eine Lehrerin befragt, die den gleichen Namen trägt wie die Betroffene in Leinefelde. Beide Lehrerinnen hatten laut Polizei jedoch keinen Verdacht, wer die Droh-Mail geschrieben haben könnte.