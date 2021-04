In Breitenworbis im Eichsfeld ist am Montagmorgen die Halle eines Agrarbetriebes in Flammen aufgegangen. Eine Polizeisprecherin sagte MDR THÜRINGEN, es bestehe keine Gefahr für Menschen oder Tiere. Das Gebäude werde als Lagerhalle unter anderem für Reifen genutzt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der Schaden an der Halle wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Bildrechte: MDR/Katrin Kurth