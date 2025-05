Generell erlebt Julia Schwarz nach eigener Aussage regelmäßig magische Momente bei der Suche ihrer Kundinnen nach dem passenden Brautkleid. "Ich bekomme ja auch viel erzählt, was bei den Brautpaaren im Leben so los ist, wie sie sich kennengelernt haben, wie der Heiratsantrag war."

"Und ich hab nur gedacht: Oh Mann ey, das ist vielleicht nicht das beste Zeichen hier gerade", erinnert sich Schwarz. Am Ende fand die Frau den Ring wieder - draußen direkt vor ihrem Auto auf dem Boden. Ein Happy End.

Generell sei sie selbst romantisch veranlagt, gibt sie zu. Vielleicht auch eine gute Voraussetzung für eine Brautmodeverkäuferin? "Ich glaube felsenfest an die Liebe. Und wenn das nicht so wäre, würde man, glaube ich, auch nur halb so viel schaffen in seinem Leben.", sagt die Brautmode-Verkäuferin.