Im Eichsfeld haben Eltern am Dienstag eine Unterschriftenaktion für einen Schulbesuch ihrer Kinder im niedersächsischen Duderstadt gestartet. Sie wollen damit erreichen, dass ihre Kinder dort wie bisher das Gymnasium besuchen dürfen.

Wie Elternsprecher Michael Dransfeld MDR THÜRINGEN sagte, soll bei einer Versammlung in Brehme ein offener Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) von betroffenen Eltern unterschrieben werden. Für Familien aus dem Obereichsfeld ist derzeit unklar, ob sie ihre Kinder auf das Gymnasium ins niedersächsische Duderstadt schicken dürfen.