Nach Informationen von MDR THÜRINGEN geht es um den Vorwurf der Fahrerflucht. Hupach soll mit ihrem Auto am städtischen Bürgeramt in Erfurt mehrere Blumenkübel gerammt und an die Hauswand gedrückt haben. Dabei soll auch das Gebäude beschädigt worden sein. Anschließend soll die Politikerin wegfahren sein.