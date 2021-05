Die Mitarbeiter nehmen sich zu Arbeitsbeginn einen beliebigen Transponder und registrieren sich mit ihrer persönlichen Identifikationsnummer. Am Abend wird das Gerät wieder in die Ladestation gelegt. Dort liest die Software die Kontaktdaten aus. Sollte ein Corona-Fall im Unternehmen auftauchen, lassen sich über das System später die Kontakte zurückverfolgen. "Aber bisher hatten wir noch keinen positiven Test in der Firma", so Funke.