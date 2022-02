Der Landkreis gilt seit Samstag wegen der regional hohen Fall- und Hospitalisierungszahlen als "Hotspot-Region 3+" laut Thüringer Frühwarnsystem. Das ist landesweit derzeit die am höchsten eingestufte Region. In dem Landkreis liegt die Corona-Inzidenz seit mehr als drei Tagen über dem als kritisch definierten Wert von 1.500 und lag am Samstag bei 1.575,5.