Schon im 19. Jahrhundert hielten Industriearbeiter in der alten Cordier-Druckerei in Heiligenstadt die Zeitungspressen am Laufen. Ab Januar 2022 ziehen hier Kopfarbeiter mit ihren Laptops ein. Bis zu 15 Arbeitsplätze sollen entstehen. Mit Breitband-Internet, einem Seminarraum, einer Telefonkabine und einem Getränkebereich. Kaffee-Flatrate inklusive.

Coworking ist dagegen ein neues Angebot für arbeitende Menschen auf dem Land: "Seit Corona habe ich viel in Heiligenstadt im Homeoffice gearbeitet. Ein Coworking-Space bedeutet für mich, dass ich in meiner Heimat vollwertig arbeiten kann, ohne nach Berlin wegziehen zu müssen." Coworking sei eine typische urbane Arbeitsweise.

Start-Up-Unternehmer, Freiberufler, Informatiker oder Texter gehören zum Beispiel zum klassischen Klientel. Die Atmosphäre ist betont informell und locker. Doch auch für Handwerker, klassische Angestellte oder Landwirte könne ein Space Sinn ergeben, so Garcia. "Es ist einfach ein Ort für einen Tapetenwechsel, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, sich inspirieren zu lassen und Netzwerke aufzubauen."

Wer sich in der Windischen Gasse in Heiligenstadt einmieten will, soll aus verschieden Tarifen auswählen können. Ein Tagesticket soll ungefähr 15 Euro kosten. Wer einen festen Schreibtisch mit eigenen Ablagen haben möchte, bezahlt 200 Euro im Monat. Hauptsache flexibel ist auch das Motto für die Öffnungszeiten. Coworking Eichsfeld soll 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche offenstehen. Der Zugang soll per Code jederzeit möglich sein.