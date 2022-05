"Der Bedarf im ländlichen Bereich ist da, aber es braucht hier andere Strukturen, ein anderes Modell. Es wird sich allein nicht tragen", bestätigt Nicole Sennewald, Gründerin des Co-Working-Spaces Krämerloft in Erfurt. Das sei in großen Städten anders. Das Krämerloft zum Beispiel biete 120 Arbeitsplätze auf 1.400 Quadratmetern. "Nur wenige in Thüringen machen das wie wir in Vollzeit und erfolgreich", sagt Nicole Sennewald.