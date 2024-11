Im Grenzmuseum Schifflersgrund im Eichsfeld gibt es eine neue Dauerausstellung. Sie trägt den Titel "Der Schifflersgrund und die innerdeutsche Grenze". In neu errichteten Museumsgebäuden werden die Besucherinnen und Besucher chronologisch durch die deutsch-deutsche Grenzgeschichte geführt.

Der Museumsleiter Christian Stöber sagte MDR KULTUR, die Erinnerungen an diese Zeit seien in der Bevölkerung "immer noch sehr präsent". Man habe in der neuen Ausstellung besonders darauf geachtet, die Grenze als "gemeinsamen Erfahrungsraum" von Ost- und Westdeutschen zu erzählen.