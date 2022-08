Das Thüringer Umweltministerium hat den Ausbau des Kalkstein-Tagebaus der Firma Dyckerhoff bei Deuna vorerst gestoppt. Ein Erörterungstermin im September wurde nach Ministeriumsangaben aufgehoben, weil die Umweltverträglichkeit noch geprüft werden soll. Das Gebiet grenzt an zwei Fledermaus-Schutzregionen und ist ein wichtiger Verbindungskorridor für Wildkatzen.

Der Kalkstein-Tagebau bei Deuna. Die Betreiberfirma Dyckerhoff will ihn in den kommenden Jahren Bildrechte: MDR THÜRINGEN JOURNAL

Die Waldgenossenschaft Deuna zeigte sich erleichtert. Ihr Vorsitzender Holger Göcke sagte MDR THÜRINGEN, dass der Protest gegen die Pläne Wirkung gezeigt habe. Die Genossenschaft kritisiert unter anderem, dass dem Ausbau des Tagebaus ein sogenannter Plenterwald zum Opfer fallen soll . Dabei handelt es sich um ein Waldstück, in dem Bäume jeden Alters vorhanden sind. Auch der Naturschutzbund (Nabu) begrüßt die Entscheidung des Umweltministeriums.

Die Firma Dyckerhoff als Tagebau-Betreiber will an ihren Plänen festhalten. Sie teilt mit, dass lediglich die Umweltverträglichkeitsprüfung nachgereicht werden müsse - auch wenn dies einige Zeit in Anspruch nehmen werde.