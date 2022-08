In Heiligenstadt wird im September in zwei Jahren der 123. Deutsche Wandertag ausgerichtet. Das hat am Freitag die Mitgliederversammlung des Deutschen Wanderverbands im schwäbischen Fellbach bei Stuttgart einstimmig beschlossen.



Der Kurort im Eichsfeld war der einzige Bewerber. Nach zwei Mal Eisenach und einmal Schmalkalden ist Thüringen damit zum vierten Mal Gastgeber für einen Deutschen Wandertag.