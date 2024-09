Am helllichten Tag haben Diebe Tausende Euro im Alternativen Bärenpark Worbis im Eichsfeld gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten am Montag gegen 12:30 Uhr Unbekannte in einem unbeobachteten Moment in die Kasse des Bärenparks gegriffen. Dabei erbeuteten sie Bargeld in Höhe von 6.650 Euro.