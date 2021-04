Die Landgemeinde Dingelstädt im Eichsfeld hat mit dem Aufforsten von mehr als vier Hektar Kommunalwald begonnen. Wie Revierförster Ulrich Breitenstein MDR THÜRINGEN sagte, sind die Schadflächen am Pfingstrasen bereits von Baggern geräumt worden. Bis zum Wochenende folgen die Flächen in Kreuzebra. Bisher standen dort vor allem Fichten. Die Bäume aus den 1980er Jahren waren durch Trockenheit und Borkenkäfer in den letzten beiden Jahren komplett vernichtet worden. Das Schadholz konnte auch nicht verkauft werden.

Anfang dieser Woche haben Arbeiter damit begonnen, die Flächen einzuzäunen. Aus 14 Baumarten soll am Pfingstrasen in der Nähe des Kanonenbahnradwegs ein Mischwald entstehen. Aufgeforstet werden soll unter anderem mit Wildkirsche, Berg-, Feld- und Spitzahorn, Schwarznuss und Weißtanne. Diese wurden bereits geliefert. Weil in den Baumschulen derzeit aber eine große Nachfrage herrscht, müssen für den Kommunalwald in Kreuzebraauch andere Baumarten gepflanzt werden.