Das Hallenbad in Dingelstädt im Landkreis Eichsfeld wird bis Ende 2025 komplett umgebaut und erweitert. Am Mittwoch gab es zum Baustart gleich zwei symbolische Spatenstiche. Wie Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) sagte, waren zunächst Fördermittelgeber von Bund und Land vor Ort, die nur in der Mittagszeit anwesend sein konnten. Damit auch die Stadträte dabei sein konnten, war am Nachmittag ein erneuter Spatenstich geplant.