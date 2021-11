Der Weihnachtsmarkt in Dingelstädt ist in diesem Jahr wegen Corona abgesagt worden. Wie die Stadt informierte, sind solche Veranstaltungen wegen der Pandemieentwicklung nicht möglich. Der Weihnachtsmarkt sollte am ersten Adventswochenende stattfinden.

Bereits im vergangenen Jahr konnte der Weihnachtsmarkt in Dingelstädt aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de