Demnach wurden die Figuren erst in der vergangenen Woche vom Gelände des örtlichen Bauhofs abgeholt. Details dazu waren zunächst nicht bekannt - zuvor hatte Tepel gesagt, dass ihm das Geld für die Abohlung fehle. Dass die Figuren nun nicht mehr in Hessen, sondern in Thüringen stehen, mache "die Sache aber nicht besser", so Bürgermeister Gebhard weiter.