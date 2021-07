Im Eichsfeld hat ein Paar unter Drogen religiöse Wahnvorstellungen entwickelt. Nach Angaben der Polizei versuchten der 40 Jahre alte Mann und seine 33 Jahre alte Partnerin am Sonntag in Birkenfelde, Dämonen bei anderen Menschen auszutreiben.

Beide tauchten nach Angaben von Augenzeugen am Mittag in schwarzer Kleidung vor einem Altenpflegeheim auf. Beschäftigte der Einrichtung gaben später an, sie hätten die beiden angesprochen und hätten zur Antwort Formeln zu hören bekommen, die eine versuchte Teufelsaustreibung nahelegten. Kurz darauf sei das Paar geflüchtet. Polizisten stoppten den Mann und die Frau kurz darauf. Ein Drogentest schlug positiv auf Amphetamine und Cannabis an.