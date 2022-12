Die Ermittler waren der Drogenbande offenbar über sogenannte Kryptohandys auf die Spur gekommen. Am Dienstag vergangener Woche hatte es erste Durchsuchungen in Tambach-Dietharz und in Uder im Eichsfeld sowie parallel in Niedersachsen gegeben. In Uder wurde eine Lagerhalle geräumt. Dort waren rund 200 Kilogramm des mineralischen Materials entdeckt worden.