In der Zwischenzeit mahnte das Thüringer Landesverwaltungsamt, ein Landrat dürfe keine inhaltliche Kritik an einem Kreistagsbeschluss ausüben. Für politische Inhalte sei ausschließlich das Kreisparlament zuständig. Der Landrat könne aber einen Beschluss rechtlich-formal anfechten. Genau dies will Henning nun zum nächsten Kreistag am 29. Juni tun. Er kündigte gegenüber MDR THÜRINGEN an, auf Grundlage des Kommunalrechts den Beschluss vom 6. April rechtlich zu beanstanden. Damit sei eine Neuabstimmung über die Zukunft der Eichsfeldklinik möglich.