Die neue Eismaschine soll Glück bringen. Und sie soll den Gastwirten Thorsten und Martina aus Effelder natürlich auch die Existenz sichern. Ihren "Gasthof Schilling" gibt es seit mindestens 230 Jahren. Seit vielen Jahren waren hier jedes Wochenende bis zu drei Familienfeiern, bis zu 90 pro Jahr. Doch so still wie in den letzten 14 Monaten war es hier schon lange nicht mehr, sagt Thorsten Voß. Deshalb mussten sie sich wie viele Gastwirte im Lockdown etwas einfallen lassen.

Einfach nur die Kochtöpfe vom Herd nehmen und dafür eine Maschine fürs Eis hinstellen - so einfach war es dann doch nicht. Für ihr neues Standbein haben sich die Wirtsleute noch einmal auf die Schulbank gesetzt. In einer richtigen Eisschule haben sie gelernt, wie handgemachtes Eis gemacht wird. Parallel dazu musste eine separate Eisküche mit spezieller Technik eingerichtet werden.

Mit zwölf Sorten sind sie gestartet und sehr froh, dass die Testverkäufe in drei Eichsfelder Supermärkten erfolgreich sind. Gut sei es auch, dass Eis mittlerweile ganzjährig gegessen wird, es die Menschen in die Natur zieht und sie ständig auf der Suche nach Wander- und Ausflugszielen sind. Auch der nahe Kanonenbahnradweg bringt der Eichsfelder Eismanufaktur ebenfalls Zulauf.

Auch Wanderer und natürlich die Effelderschen selbst kommen hierher. Der neue rote Eiswagen steht im Hof bereit und hat am Wochenende das erste Mal geöffnet. Nun wird die Event-Scheune im Gasthaus in eine Eisdiele umgebaut. So etwas gab es in Effelder bisher noch nicht.