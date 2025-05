Die Polizei sucht öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach Hinweisen, um eine Brandstiftung in Brehme im thüringischen Eichsfeld aufklären zu können. In der Nacht vom 3. zum 4. Mai 2025 ist das Vereinsheim des Schützenverhein "An der Sandkuhle" in Flammen aufgegangen. Gegen 1 Uhr hatten Zeugen der Polizei das Feuer gemeldet.