Heiligenstadt Reise-Doku: Wie zwei Thüringer mit dem Rad nach Vietnam fuhren

Am Vatertag schwingen sich viele Männer auf das Fahrrad. So weit gekommen wie die beiden Eichsfelder Tobias John und Matthias Schneemann sind die wenigsten. 13.000 Kilometer, von Heiligenstadt in Thüringen bis nach Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam, sind sie gefahren. Eine verrückte Idee? Ja, dafür herrlich unterhaltsam. Denn herausgekommen ist die Reise-Dokumentation "Verplant - Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren". Diese feiert nun im Internet Premiere.