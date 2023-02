Im katholisch geprägten Eichsfeld wird am Donnerstag besonders viel und kalorienreich gegessen. Der sogenannte "Fette Donnerstag" ist der letzte Donnerstag vor Beginn der Fastenzeit. Nach Angaben des Eichsfelder Historikers Torsten Müller wird im Eichsfeld an diesem Tag traditionell sehr üppig und ungesund gespeist. Herzhaftes, Süßes und Fettiges kommt auf den Tisch. Vor allem Eichsfelder Schlachtwurst und Pfannkuchen werden serviert.

Vielerorts wird der "Fette Donnerstag" auch als Weiberfastnacht gefeiert, bei der in Behörden und Firmen die Krawatten der Kollegen abgeschnitten werden.

Letzter Schlacht- und Backtag vor der Fastenzeit

Der Donnerstag vor Aschermittwoch war schon im Mittelalter der letzte Schlacht- und Backtag vor der 40-tägigen fleischlosen Fastenzeit. Alle Vorräte mussten aufgebraucht werden. Weil das Fleisch nicht bis Ostern aufbewahrt werden konnte, wurde dieser Tag mit Schlemmen gefeiert. "Es gab ja keinen Kühlschrank", sagt Kerstin Sterner, Inhaberin einer Cateringfirma in Büttstedt. An diese Tradition erinnert der Fette Donnerstag - der deutschlandweit nur wenig bekannt ist.

Kerstin Sterner ist am Mittwoch vor dem Schlemmertag bereits gut beschäftigt; am Fetten Donnnerstag selbst steht sie um 3 Uhr auf und hat bis in die Abendstunden zu tun.

Viele Anfragen beim Cateringservice

Im Eichsfeld feiern inzwischen Familien, Freundeskreise, Kollegen und Rentner. Es geht um Traditionspflege, sagt auch Kerstin Sterner. Die Inhaberin eines Cateringsservices hat für den Fetten Donnerstag 150 Portionen für Firmen unter anderem in Dingelstädt und Struth vorbereitet, alles vorbestellt.

Das gemeinsame Essen ist wichtig für den Teamgeist und Zusammenhalt in der Firma. Siegfried Fahrig Firmenleiter in Dingelstädt

Sie hatte noch mehr Anfragen. Um aber alles in guter Qualität zu liefern, seien nur überschaubare Mengen möglich. Auf die Reise gehen Schweinehaxen, Hähnchenkeulen, Spareribs, Schnitzel und Kesselfleisch. Dazu gibt es Kartoffeln und Sauerkraut sowie Nudel- und Kartoffelsalat.

Teamgeist und Zusammenhalt

Dass in vielen Firmen die Chefs ein Mittagessen ausgeben, gefällt den Mitarbeitern natürlich gut. "Das gemeinsame Essen ist wichtig für den Teamgeist und Zusammenhalt in der Firma", sagt Siegfried Fahrig, der im Dingelstädter Gewerbegebiet eine Firma leitet. Dieses Jahr hat er 40 Essen bestellt; dafür wird am Fetten Donnerstag die Mittagspause verlängert.

Auch süße Sachen werden verspeist

Viele Eichsfelder Familien treffen sich im Laufe des Tages zum Schlemmen oder erst am Abend. Da gibt es auch süße Sachen mit viel Schmand und Sahne: Windbeutel, auch Pfannkuchen, Eclairs und viele Sorten Schmandkuchen. Die vielen Eichsfelder Bäcker sind gut auf den Ansturm vorbereit; sie sorgen für die süße Seite des Fetten Donnerstags. Die Heiligenstädter Bäckerei Huschenbeth backt 500 Pfannkuchen; die Bäckerei Krieghoff vor allem sahnige Sachen wie Cupcakes, Cremeschnitten und Schmandkuchen. Die Kunden kaufen aber auch geschnittenes Brot, um es zu Hause mit frischem Gehackten vom Fleischer zu essen.

