Mehr als zwei Stunden hat es gedauert, bis die süße Fracht überall übergeben war. Janette Adler, Betreuerin von der Jugendfeuewehr war zufrieden: "Leuchtende Kinderaugen sind wichtig. Erst recht in der aktuellen Corona-Situation, wo die Gesellschaft so auseinanderdriftet". Die Kinder hatten mit ihren Eltern am Straßenrand gewartet. Einige haben Gedichte aufgesagt oder Lieder gesungen, es wurde sogar ein Stück auf der Gitarre gespielt.

Auch in anderen Nordthüringer Gemeinden war schon am Sonntag der Nikolaus unterwegs. Die Freiwilligen Feuerwehren in Teistungen, Weberstedt und Küllstedt haben süße Geschenke zu den Kindern gebracht. Die Kinder hatten an den Nikolaus geschrieben, Bilder gemalt oder geputzte Stiefel abgegeben. In Wiegleben bei Bad Langensalza und in Kallmerode bei Leinefelde ist der rote "Nikolausschlitten" mit Blaulicht am Montagabend unterwegs. Die Aktionen sind vor einem Jahr ins Leben gerufen worden, um den Kindern trotz Corona und der wenigen Kontakte eine kleine Freude zu bereiten.