Die Autobahnpolizei hat am Donnerstag auf dem Parkplatz Leinetal an der A38 im Eichsfeldkreis fünf Flüchtlinge aus Afghanistan aufgegriffen. Wie die Beamten mitteilten, waren die jungen Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren offenbar in einem rumänischen Lkw nach Deutschland gereist.