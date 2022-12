Auch der Landkreis Nordhausen will mehr Unterkunftsmöglichkeiten für ukrainische Flüchtlinge schaffen. Dazu wird eine ehemalige Schule in Sülzhayn bei Ellrich ausgebaut. Wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte, werden in den oberen Etagen etwa 100 Plätze geschaffen. Die Schule wurde bereits 2015 als Gemeinschaftsunterkunft genutzt.