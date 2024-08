Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Natur Forstbaumschule in Breitenworbis leistet seit 60 Jahren Beitrag zum Waldumbau

Hauptinhalt

23. August 2024, 18:21 Uhr

Vier Millionen Bäume sind 2023 in Thüringer Wäldern neu gepflanzt worden. Doch die Schäden, die Borkenkäfer, Trockenheit und Stürme hinterlassen haben, bleiben groß. In den Waldumbau soll weiter investiert werden. Ein wichtiger Partner: die Forstbaumschule in Breitenworbis.