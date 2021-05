Am Sonntag sind 300 Frauen zum Kerbschen Berg gepilgert. Die Katholikinnen nahmen an der 60. Frauenwallfahrt teil. Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr ermutigte die Wallfahrerinnen zu Solidarität. "Die Kontaktbeschränkungen lähmen; wir sehnen uns nach dem alten Leben", sagte Bischof Ulrich Neymeyr. "Alle direkt oder indirekt von Covid-19 Betroffenen brauchen unseren Trost und die Hoffnung kann tatsächlich das Leben der Menschen verrücken", predigte der Bischof. Er rief die Frauen zur Solidarität auf. Mit einem Gruß aus dem Fenster, einem Telefonat oder einem Brief sei das möglich. Es seien "verrückte Zeiten und "vieles ver-rückt".

Die Wallfahrtsteilnehmerin hatten zum Gottesdienst einen Stein mitgebracht, als Symbol für das, was im Leben gerade alles schwer ist. Im Gottesdienst trugen sie die Steine gemeinsam zum Altar, um sie später wieder mit einem Aufkleber der Hoffnung abzuholen und mit nach Hause zu nehmen. Ein Gebetsheft und mitgebrachte Klappstühle erinnerten an die Wallfahrten vor der Pandemie. Was aber fehlte, waren Picknickkörbe, die Begegnungen nach dem Gottesdienst, die Busse am Klostergelände. Bis zu 1.800 Frauen kamen früher zu "ihrer" Wallfahrt auf den Kerbschen Berg.