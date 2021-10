Der Auftritt eines Thüringer Polizeibeamten am Rande eines Gerichtsprozesses zieht interne Ermittlungen nach sich. Der Polizist hatte im Prozess um den Überfall auf zwei Journalisten in Fretterode (Kreis Eichsfeld) vor dem Landgericht Mühlhausen ausgesagt.

Anschließend soll er den Verteidiger eines Angeklagten im Gerichtsflur gefragt haben, ob das, was er gesagt habe, in Ordnung war. Das will der Nebenklage-Anwalt gehört haben. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, drohen dem Beamten dienstrechtliche Konsequenzen, falls sich die Behauptung bestätigt.