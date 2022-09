Angriff auf Journalisten Verteidiger fordern im Fretterode-Prozess nur minimale Strafe

Abgesehen von einer Sachbeschädigung fordern die Verteidiger der beiden Angeklagten im Prozess um den Angriff auf zwei Journalisten aus Niedersachsen Freisprüche für ihre Mandanten. Nur für eine Sachbeschädigung solle der jüngere Angeklagte zu 200 Arbeitsstunden verurteilt werden, sagte dessen Anwalt am Mittwoch in seinem Plädoyer vor dem Landgericht Mühlhausen.

Im Kern wiederholten die Verteidiger die Version des Übergriffs, wie die Angeklagten sie schon am Beginn des Prozesses geschildert hatten. Danach sollen die Journalisten die 23 und 28 Jahre alten Angeklagten angegriffen und diese sich nur verteidigt haben. Bei dem Übergriff im April 2018 in der Region Fretterode in Nordthüringen waren zwei Journalisten aus Göttingen schwer verletzt worden.