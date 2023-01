Bei einem Unfall im Eichsfeld ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 43-Jährige war laut Polizei am Freitagabend zu Fuß am Rand der Landstraße zwischen Geismar und Ershausen unterwegs.

Eine in gleiche Richtung fahrende 61-Jährige sah den Fußgänger in der Dunkelheit offenbar nicht rechtzeitig und erfasste ihn ihrem Auto. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann laut Polizei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Landstraße war in dem Bereich rund drei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.