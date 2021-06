Eine verbrannte Hecke und 25.000 Euro Schaden sind die Bilanz einer missglückten Unkrautbeseitigung im Kreis Eichsfeld. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Mann in Dingelstädt am Mittwochnachmittag Wildwuchs an einer Hecke entfernen. Das Mittel seiner Wahl: ein Bunsenbrenner. Die Flammen des Geräts beseitigten aber nicht nur das ungeliebte Gewächs, sondern entzündeten auch eine etwa fünf Meter lange Hecke.

An einer Wasserrinne soll es zudem zu einem Knall und Funkenflug gekommen sein. Eine 68-jährige Anwohnerin erlitt durch den entstandenen Rauch, der in ihre Wohnung gelangt war, leichte Verletzungen. Sechs Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen, bevor die Feuerwehr den Brand löschte.

Aber nicht nur in Dingelstädt musste am Mittwoch die Feuerwehr ausrücken. In Nordhausen, Eisenberg und Sonneberg gingen ebenfalls Hecken in Flammen auf, nachdem versucht wurde, Unkraut mit Gasbrennern zu beseitigen. Bei dem Versuch, die Flammen mit Pulverlöscher zu ersticken, verletzte sich in Nordhausen ein Ersthelfer leicht. Er musste im Anschluss medizinisch behandelt werden.