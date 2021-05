Trost und Zuversicht wolle man auch heute geben, so Neymeyr. Das Wallfahrtsmotto lautet in diesem Jahr : "Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht". Laut Auskunft des Bistums werden dem Wallfahrtsauftakt 2021 jedoch keine weiteren Wallfahrten im Eichsfeld folgen.

So gebe es zu Himmelfahrt in 14 Tagen keinen gemeinsamen Gottesdienst am Klüschen Hagis bei dem sich in anderen Jahren über 1.000 Menschen versammelten, sagte Neymeyr. Stattdessen könnten die Gläubigen an den einzelnen Stationen beten.