Gemeindeneugliederung Vier neue Gemeinden: Eichsfeldkreis wächst auf über 100.000 Einwohner

Zum neuen Jahr sind in Thüringen mehrere Neugliederungen von Gemeinden in Mittel-, Nord- und Ostthüringen in Kraft getreten. Der Eichsfeldkreis übersprang auf diese Weise die 100.000-Einwohner-Grenze.