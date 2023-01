Der Landkreis Eichsfeld hat seit dem 1. Januar 2023 mehr als 100.000 Einwohner. Grund ist der Wechsel der Dörfer Beberstedt, Bickenriede, Zella und Hüpstedt aus dem Unstrut-Hainich-Kreis in den Eichsfeldkreis. Die vier Gemeinden gehören nun zur Stadt Dingelstädt. Deren Einwohnerzahl verdoppelt sich mit der Fusion auf rund 11.000. Die Fusion der Stadt mit ihren vier neuen Ortsteilen soll am 10. Januar mit einem Festakt in der Pfarrkirche gefeiert werden.

Am 1. Januar wurden in Beberstedt die Ortsschilder ausgetauscht. Bildrechte: MDR/Claudia Götze