In Wallrode im Eichsfeld sind am Samstag zwei neue Kirchenglocken bei einer Andacht geweiht worden. Vor der Weihe gab es einen Festumzug, bei dem die Bronzeglocken durchs geschmückte Dorf und eine Runde um die evangelische Kirche St. Georg gefahren wurden.

Die neuen Bronzeglocken wurden von Hermann Schmitt in Brockscheid in der Eifel gegossen und ersetzten künftig zwei defekte Eisenhartgussglocken. Die beiden neuen Glocken sind auf die Töne C und Es gestimmt. Sie tragen die Inschriften "Ich will dich segnen" und "Und du sollst ein Segen sein".