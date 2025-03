Bei Steuerbescheiden hat es in der Landgemeinde Dingelstädt im Eichsfeld mehrere Pannen gegeben. Wie Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) am Dienstagabend im Stadtrat sagte, hat die beauftragte Post die rund 3.000 Grund- und Gewerbesteuerbescheide mehrfach versandt.

Glücklicherweise, so Fernkorn, ist diese Störung von der Bank so rechtzeitig bemerkt worden, dass die Buchungen im "Vorgemerkt"- Stadium geblieben und nicht wirklich überwiesen worden sind. Wie die Leiterin der Kämmerei, Lioba Dollmann, berichtete, sind am vergangenen Freitag und am Montag in der Kämmerei die Telefone heiß gelaufen.