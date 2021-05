Nach über sieben Monaten Bauzeit Heidkopftunnel der A38 ab Montagabend wieder frei

Nach mehr als sieben Monaten Bauzeit sollen die Arbeiten am Heidkopftunnel der A38 am Montagabend abgeschlossen sein. Beide Röhren sollen dann wieder uneingeschränkt befahrbar sein, teilt die bundeseigene Autobahn GmbH mit. Am Montagmorgen ist die Tunnelröhre in Richtung Göttingen wegen Restarbeiten aber noch gesperrt.