Bereits am vergangenen Samstag soll ein Mann vor dem Aldi-Markt in der Brüsseler Straße einen dort abgestellten, leeren Kinderwagen in ein Gebüsch geworfen haben, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Als die Besitzerin, eine 42 Jahre alte Frau mit doppelter Staatsbürgerschaft, ihn daraufhin ansprach, soll er "Ausländer raus" gerufen und den Kindern der Frau mit sexueller Gewalt gedroht haben.