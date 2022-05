Die Stadt Heilbad Heiligenstadt ist die einzige Bewerberin für den Deutschen Wandertag 2024. Wie Sprecher Jens Kuhr MDR THÜRINGEN sagte, hat sich bis zum Meldeschluss am Dienstag kein weiterer Interessent beim Deutschen Wanderverband in Kassel gemeldet. Die Entscheidung über den Ausrichter soll am 5. August fallen. Dann soll auch der genaue Termin festgelegt werden.