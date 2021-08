Der geplante Neubau des Elisabethgymnasiums in Heiligenstadt durch das Bistum Erfurt stößt auf zunehmenden Widerstand. Anwohner im Wohngebiet am Iberg haben eine Unterschriftenaktion gestartet. Vor allem halten sie die teilweise Rodung eines zwei Hektar großen Laubwaldes am Stadtrand für nicht zeitgemäß.

Zudem befürchten sie ein Verkehrschaos in den engen Straßen, wenn jeden Tag etwa 1.000 Schüler und Lehrer anreisen. Das Bistum Erfurt als Träger der Bergschule St. Elisabeth will den Standort am ehemaligen Bergkloster aufgeben, weil eine Sanierung der alten Gemäuer zu teuer wäre. Stattdessen soll neu gebaut werden. Das Bistum kündigte für September eine Bürgerversammlung an, um über die genauen Pläne zu informieren.