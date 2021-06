Der Tierschutzverein Heiligenstadt bietet kostenlose Kastrationen für streunende Katzen an. Tierheimleiterin Irene Sander sagte MDR THÜRINGEN, damit solle verhindert werden, dass sich vor allem auf dem Land Katzen unkontrolliert vermehren. Das Heiligenstädter Tierheim habe in den vergangenen Wochen extrem viele Katzenbabys in seine Obhut nehmen müssen.