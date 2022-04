Insgesamt sollen mehr als 50 Millionen Euro investiert werden. Davon profitieren unter anderem die Gemeinden Südeichsfeld, Schimberg/Martinfeld, Geismar, Rustenfelde und Schönau. Schon in diesem Jahr sind in Geismar und Südeichsfeld Arbeiten im Wert für mehr als zwei Millionen Euro geplant; die Hälfte davon in ein neues Hochwasserrückhaltebecken.